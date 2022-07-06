«Ничтожный самовлюбленный дурак»: депутат Худяков назвал виновника бед Пугачевой

Как отметил народный избранник, Примадонну буквально уничтожили.
Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Депутат Роман Худяков в соцсетях заявил, что юморист Максим Галкин буквально уничтожил свою жену Аллу Пугачеву громкими заявлениями.

«Каким образом ничтожный самовлюбленный дурак Галкин уничтожил великую советскую и российскую певицу? Где ее голос? Крикун заглушил песню! Если Примадонна не заткнет ему рот, придется лично набить ему лицо».

Как отметил Худяков, у Галкина «совсем плохо с совестью и головой». Народный избранник напомнил, что все свои деньги Галкин заработал в России. Сейчас же он выступает за рубежом.

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Ранее Максим Галкин анонсировал свои выступления в Прибалтике. Концерты пройдут в июле и августе нынешнего года.

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