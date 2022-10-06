«Ничего себе! Какая тростинка!»: Нетребко в мерцающих лосинах и модном жакете сразила постройневшей фигурой

Анна Нетребко объездила с гастролями многие страны. Сама артистка уже давно живет в Вене. Не так давно она отметила свое 51-летие. Оперная дива славится своим чувством стиля. Не только на сцене, но и в обычной жизни она демонстрирует броские наряды.
Примечательно, что Анна недавно провела время в Израиле. Она не скрывает, что с собой берет множество нарядов. Певица регулярно представала в коротких платьях. Она предпочитает носить яркие луки. Артистку подвергали критике за наряды не по возрасту, но она реагирует на такие выпады с улыбкой.
Накануне Нетребко вернулась в Вену. Она вышла на вечернюю прогулку с сыном Тьяго. Певица предпочла облачиться в черные лосины со стразами. Она подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополняли жакет на запах цвета фуксии и изумрудные лодочки. Анна также надела сверкающую чалму на голову.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Вена… за мороженым с подростком», — написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как постройнела Анна. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ничего себе! Какая тростинка», «Очень крутой, молодежный (в хорошем смысле) образ», «Как вырос Тьяго», «Какая крутая», «Ножки просто идеальные», «Аннушка, вот это фигура! Как вы похудели?», «Модель», — прокомментировали пост подписчики.
Анна Нетребко с сыном. Фото: соцсети звезды