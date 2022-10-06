«Ничего себе! Какая тростинка!»: Нетребко в мерцающих лосинах и модном жакете сразила постройневшей фигурой

Накануне Нетребко вернулась в Вену. Она вышла на вечернюю прогулку с сыном Тьяго. Певица предпочла облачиться в черные лосины со стразами. Она подчеркнула свои стройные ноги. Лук дополняли жакет на запах цвета фуксии и изумрудные лодочки. Анна также надела сверкающую чалму на голову.

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