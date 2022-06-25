«Ничего плохого ей не делал»: Пенкин рассказал о конфликте с Долиной

Как отметил Пенкин, он уважает некоторых звезд шоу-бизнеса, но не может назвать их друзьями. Дело в том, что среди селебрити процветает фальш, лицемерие и зависть, сообщает «СтарХит».

Ранее Сергей Пенкин негативно высказывался о Ларисе Долиной. Он говорил, что она «показала свою сущность», перестав общаться со старыми друзьями.

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