«Ничего плохого ей не делал»: Пенкин рассказал о конфликте с Долиной

Как отметил музыкант, у него нет друзей в мире шоу-бизнеса.
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Global Look Press

Музыкант Сергей Пенкин заявил, что в свое время у него возникло непонимание с певицей Ларисой Долиной. Они до сих пор не общаются.

«К Ларисе Долиной я отношусь с уважением. Но я так и не понял, что же произошло в наших отношениях, ведь ничего плохого я ей не делал, она мне тоже».

Как отметил Пенкин, он уважает некоторых звезд шоу-бизнеса, но не может назвать их друзьями. Дело в том, что среди селебрити процветает фальш, лицемерие и зависть, сообщает «СтарХит».

Ранее Сергей Пенкин негативно высказывался о Ларисе Долиной. Он говорил, что она «показала свою сущность», перестав общаться со старыми друзьями.

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