«Ничего особенного»: Маликов похвастался домом за миллиард рублей

Музыкант Дмитрий Маликов купил новый дом в Подмосковье. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Элитная недвижимость обошлась певцу в миллиард рублей.
«Просто был один дом, а стал другой. Ничего особенного. Эта такая приватная наша территория. Грибов там нет. Огород мечтает жена сделать. Хочет огурцы и помидоры выращивать».
Как отмечают коллеги Маликова по шоу-бизнесу, у музыканта настоящая дворянская усадьба. Маликов купил трехэтажный особняк из натурального белого камня с мраморными колоннами. В доме панорамные окна. Огромная терраса с камином и мебелью из ротанга. На территории аккуратно стриженный газон и березовая роща. Интерьер выполнен в итальянском стиле. Кругом зеркала и дорогая мебель.
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Напомним, что Дмитрий Маликов женат на Елене Изаксон. У них двое детей – дочь Стефания и сын Марк.