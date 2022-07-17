«Ничего не забудется»: почему Галкин отправил Пугачеву в Россию одну

На днях Аллу Пугачеву заметили в одном из московских аэропортов. Примадонна была одна, без мужа Максима Галкина, который, скорее всего, остался с детьми в Латвии.

«У Макса идет летний чес. На фоне всей шумихи — залы битком. Галкину сейчас нужно зарабатывать не только на Аллу, но и детям на учебу. Они учатся в 1-й московской гимназии. В год за их учебу они платят в районе трех миллионов рублей. А где их брать», — сказал светский журналист Феликс Грозданов в комментарии изданию PROZVEZD.

Также репортер отметил, что высказывания Галкина обо всем происходящем в мире, просто не укладываются в голове.