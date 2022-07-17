«Ничего не забудется»: почему Галкин отправил Пугачеву в Россию одну

На днях Аллу Пугачеву заметили в одном из московских аэропортов. Примадонна была одна, без мужа Максима Галкина, который, скорее всего, остался с детьми в Латвии.
«У Макса идет летний чес. На фоне всей шумихи — залы битком. Галкину сейчас нужно зарабатывать не только на Аллу, но и детям на учебу. Они учатся в 1-й московской гимназии. В год за их учебу они платят в районе трех миллионов рублей. А где их брать», — сказал светский журналист Феликс Грозданов в комментарии изданию PROZVEZD.
Также репортер отметил, что высказывания Галкина обо всем происходящем в мире, просто не укладываются в голове.
«Я поражался его наглости. Умнее с его стороны было бы промолчать. Потому что у него здесь жена, дети, дом. После всех его слов отношение к нему в России — негативное. Он, наверняка, думает, что время пройдет, все успокоится, забудется. Уверю вас, ничего не забудется», — сказал Грозданов.
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Напомним, на ближайшее время у Галкина запланированы концерты в Латвии, Турции, странах Европы, а осенью – в Австралии и Новой Зеландии.