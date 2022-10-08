Ничего не скрывает: Водянова в мини-платье в цветочек впервые вышла в свет на фоне слухов о беременности

Наталья Водянова является одной из самых известных российских топ-моделей. Она родилась в Нижнем Новгороде, но уже в 17 лет уехала в Париж и начала строить карьеру. Теперь российская красавица одна из главных покорительниц подиумов. Она стала женой миллиардера Антуана Арно, которому подарила двоих сыновей. От первого брака у нее есть еще трое детей.
Обычно Наталья регулярно посещает показы и вечеринки. Она также любит устраивать путешествия. Но в этом году модель пропала на несколько месяцев. Этой осенью она даже пропустила французскую Неделю моды. Появились слухи, что Водянова беременна в шестой раз.
40-летняя топ-модель решила молча развеять все слухи. Накануне она посетила вечеринку по случаю премьеры мемуаров главного редактора британского Vogue Эдварда Эннинфула. В последний день Недели моды она навестила друзей и повеселилась. На публике Наталья предстала в темно-синем мини-платье с цветочным принтом. Она подчеркнула свою стройность.
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Наталья Водянова. Фото: соцсети
Добавим, что в тот же день супруг Водяновой, председатель правления одного из ведущих итальянских брендов Loro Piana и генеральный директор Berluti Антуан Арно, был замечен в одиночестве на показе Louis Vuitton. Так как он был без жены, это только подогрело слухи о ее беременности.
Однако на вечеринке Наталья не показала ни одного намека на округлившийся живот. Поклонникам остается лишь ждать, когда звезда сама прокомментирует слухи и опровергнет или подтвердит.
Напомним, что модель мама 20-летнего Лукаса, 16-летней Невы, 15-летнего Виктора, а также 8-летнего Максима и 6-летнего Романа.
Наталья Водянова. Фото: соцсети