Ничего не скрывает: Водянова в мини-платье в цветочек впервые вышла в свет на фоне слухов о беременности

Добавим, что в тот же день супруг Водяновой, председатель правления одного из ведущих итальянских брендов Loro Piana и генеральный директор Berluti Антуан Арно, был замечен в одиночестве на показе Louis Vuitton. Так как он был без жены, это только подогрело слухи о ее беременности.

Однако на вечеринке Наталья не показала ни одного намека на округлившийся живот. Поклонникам остается лишь ждать, когда звезда сама прокомментирует слухи и опровергнет или подтвердит.

Напомним, что модель мама 20-летнего Лукаса, 16-летней Невы, 15-летнего Виктора, а также 8-летнего Максима и 6-летнего Романа.