«Он ничего не сказал»: звезда «Моей прекрасной няни» — о женитьбе сына на дочке Тутберидзе

Новость о свадьбе единственной дочки Этери Тутберидзе, 19-летней Дианы Дэвис, и Глеба Смолкина, который является сыном актера Бориса Смолкина, звезды сериала «Моя прекрасная няня», всколыхнула общественность. На фотографиях в Сети пара, не скрываясь, обнимается, а на их пальцах легко можно разглядеть обручальные кольца. Об этом написали заокеанские СМИ, сообщение быстро распространилось в российской прессе.

Знаменитый отец Глеба Смолкина признался, что не верит в то, что сын мог жениться. Если бы это произошло, он бы наверняка сообщил родителям.

«Я ничего об этом не знаю, не знаю. Сами удивлены. Думаю, что это выдуманная история. Мы каждый день созваниваемся, вчера ночью тоже говорили с Глебом, он ничего не сказал про это», — рассказал Борис сайту Woman.ru.

Сами герои слухов высказались на эту тему, подчеркнув, что оберегают личную жизнь от посторонних.

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