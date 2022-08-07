Ничего лишнего: мокренькая Нюша появилась в белье на Бали

Певица Нюша после вторых родов превратилась в даму с аппетитными формами. Звезда ни капли не комплексует из-за своего нового размера и, напротив, активно демонстрирует фигуру поклонникам.
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Нюша. Фото: соцсети
Артистка опубликовала манящие кадры, сделанные на Бали, престав на фото перед фолловерами в мокром платье, которое облепило ее тело и выдало под собой объемы и белье.
Подписчики знаменитости пришли в восторг от этого зрелища, многие мужчины написали, что завидуют мужу Нюши Игорю Сивову. Напомним, пара воспитывает дочь Серафиму (Симбу), которая родилась в ноябре 2018 года, а также сына Саффрона, мальчик появился на свет в декабре 2021 года.