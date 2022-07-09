«Ничего другого не остается»: известный продюсер – о нерадужном будущем Лободы

На днях Светлана Лобода заявила, что отправляется в гастрольный тур по Европе и США. После перерыва в несколько месяцев украинская певица решила возобновить концертную деятельность.

Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко считает, что артистке вряд ли удастся покорить европейскую и американскую публику.