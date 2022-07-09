«Ничего другого не остается»: известный продюсер – о нерадужном будущем Лободы

На днях Светлана Лобода заявила, что отправляется в гастрольный тур по Европе и США. После перерыва в несколько месяцев украинская певица решила возобновить концертную деятельность.
Музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко считает, что артистке вряд ли удастся покорить европейскую и американскую публику.
«Ей ничего другого не остается делать, как пытаться начать свою гастрольную деятельность, потому что долго не усидишь на том бюджете, который певица оставила про запас. Деньги кончаются, а ей нужно финансировать свою творческую деятельность и на что-то жить», - цитирует Рудченко «Экспресс газета».
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По мнению продюсера, иностранцы вряд ли пойдут на концерты Лободы, так как у них достаточно своих любимых артистов.
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