Ни за что не догадаться! Якубович раскрыл удивительный факт о шоу «Поле чудес»

Бессменный ведущий шоу «Поле чудес» Леонид Якубович раскрыл забавный факт о своем отношении к нашумевшей передаче, лицом которой он является вот уже 30 лет.

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Во время эфира на Radio Baltkom Леонид Якубович пообщался с одной из слушательниц. Женщина отметила, что давно не смотрит «Поле чудес». В ответ телеведущий признался, что за все время выхода программы он не видел ни одного выпуска. Информация стала полной неожиданностью.

«Я не смотрю программу. Как только раздается команда "мотор", я мгновенно получаю от этого удовольствие. Если я перестану получать от этого удовольствие, вы по глазам определите, что мне это надоело», — поделился актер.

Ранее Леонид Якубович заявил, что хотел бы в будущем провести свою программу «Поле чудес» с коллегой Иваном Ургантом.

Источник: ФАН.