«Ни в коем случае»: почему Галкин не помог первой учительнице, когда она умирала от рака

Первой учительницей Галкина была Ольга Тимофеевна Волкова. Женщины давно нет в живых. Она, как и родители пародиста, скончалась от рака.

Когда Волкова узнала о страшном диагнозе, Максим Галкин уже был знаменит. Артист сменил место жительства с Одессы на Москву и активно выступал с концертами, заряжая позитивом окружающих. Свою школу в родном городе и первую учительницу телеведущий уже не вспоминал.

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Знавшие педагога люди предлагали ей написать Галкину с просьбой о помощи. Они выражали уверенность, что артист обязательно откликнется на зов, однако Ольга Тимофеевна выступила против такого развития событий.

«Когда Ольга Тимофеевна сильно заболела, я говорила ей: "Давай я ему напишу, может, он тебе поможет". Но она сказала: "Нет, ни в коем случае". Она была стеснительный человек. Она с ним тоже не переписывалась. Как он уехал, больше никакой связи с ним не было у нее», — сообщила «КП-Петербург» экс-коллега умершей учительницы.

Ранее стало известно, что Максима Галкина в детстве нянчила Алла Пугачева. Как оказалось, семьи знаменитостей были очень дружны.

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