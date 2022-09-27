«Ни ребенка, ни котенка!»: Надя Ермакова из «Дома-2» оправдалась за неправильную жизнь

Бывшая участница и кастинг-менеджер реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова часто подвергается нападкам в Сети.
Злопыхателям не нравится, как она выглядит, как ведет себя, факт отсутствия детей к сорока годам и много еще чего. Наде Ермаковой довольно часто предъявляют претензии. Она решила дать ответ. В ироничной манере пообещав, что далее непременно будет соответствовать всем требованиям.
«Ни ребенка, ни котенка!», «Тебе скоро сорокет», «Когда в офис устроишься?», «Муж малолетка». Почитала тут мнения диванных критиков и решила - пора начать соответствовать их ожиданиям! Встать надо в 5 утра, чтоб срочно бежать устраиваться на завод или в офис, на крайняк! Других работ не существует.
Собраться надо нормально, а то выгляжу как малолетка, а мне ж сорокет скоро. Ищу в Интернете бабушкины наряды, ну чтоб возрасту соответствовать, и чтоб на работу взяли (лучше из жалости - 40 же почти). Так как я страшная баба яга, то мне, походу, нужна паранджа, чтоб остальных красивых на улицах не пугать А то из всех страшков только я и осталась», - написала Надя Ермакова в телеграм-канале.
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Напомним, в сентябре Надя Ермакова устроила пышную свадьбу со своим избранником Даниэлем Чистовым, с которым познакомилась на проекте. За торжество ей тоже пришлось давать ответ перед подписчиками.