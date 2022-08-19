«Ни разу не отдыхали врозь»: Рыбин раскрыл секрет 30-летнего союза с Сенчуковой

Многие супруги и партнеры полагают, что друг от друга необходимо отдыхать, а иначе союз быстро распадется.

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Музыкант Виктор Рыбин имеет диаметрально противоположную точку зрения. Он убежден, что пара должна быть вместе всегда и везде – и в отпуске, и во время трудовой деятельности.

По крайней мере, убежден артист, именно это сделало его союз с Натальей Сенчуковой прочным. Вместе они живут уже 32 года и не припомнят конфликтов или скандалов в своей семье.

«Как обычно семьи живут? Муж с женой разъехались в разные места на работу, считай, что всю неделю не видятся. В субботу надо отоспаться, а в воскресенье жена к подружкам, муж — на рыбалку. Мы вместе работаем и за 32 года ни разу не отдыхали врозь», — рассказал Виктор Рыбин изданию «Антенна».