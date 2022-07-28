Ни разу не красавица: как на самом деле выглядела Хюррем-султан

Главная героиня сериала «Великолепный век» Хюррем-султан действительно существовала в реальной жизни. Однако она была не такой красавицей, как ее представили киношники.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

Исследователи утверждают, что фигура ее была поплывшей, а черты лица словно размытыми. Султанша имела довольно крупный круглый нос. Также у Хюррем были небольшие глубоко посаженные глаза и тонкие губы. Светлые брови практически не были заметны на ее круглом лице.