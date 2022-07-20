«Ни одной рюмки и ни одной сигареты»: Кормухина – о важном событии, случившемся 25 лет назад

Как отметила Кормухина, в тот момент в 1997 году на день Радонежских святых старец Николай Гурьянов напророчил ей будущего мужа Алексея Белова и венец.

Также она передала привет всем «знатокам вокала», которые считают, что у нее пропитый и прокуренный голос.

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Напомним, что Кормухина и Белов сыграли свадьбу в апреле 1999 года. В мае двухтысячного у них родилась дочь Анатолия.