«Ни одной рюмки и ни одной сигареты»: Кормухина – о важном событии, случившемся 25 лет назад

Певица Ольга Кормухина в «Телеграм» рассказала о важном событии, которое произошло в ее жизни 25 лет назад.
«Совсем забыла! У меня сегодня юбилей! 25 лет как ни одной рюмки и ни одной сигареты, никакой. Часто спрашивают: «Что? И даже пива не?». И даже пива не! У меня давно другие «удовольствия». Да простит мне небо это выражение».
Как отметила Кормухина, в тот момент в 1997 году на день Радонежских святых старец Николай Гурьянов напророчил ей будущего мужа Алексея Белова и венец.
Также она передала привет всем «знатокам вокала», которые считают, что у нее пропитый и прокуренный голос.
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Напомним, что Кормухина и Белов сыграли свадьбу в апреле 1999 года. В мае двухтысячного у них родилась дочь Анатолия.