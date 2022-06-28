«Ни одной морщинки! Словно 18 лет»: Ирина Шейк без макияжа сразила поклонников

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она родилась в небольшом городе в Челябинской области, а потом много времени проводила у бабушки в деревне.
Однако это не помешало ей стать популярной топ-моделью и покорить мировые подиумы. Уже давно она живет в США и дружит с именитыми модельерами.
В последнее время Шейк часто путешествует. Она успела с друзьями побывать в Париже. Бывший возлюбленный Брэдли Купер приглядывает порой за их дочкой Леей. Но недавно модель вернулась в Нью-Йорк, где вышла в свет в платье.
А теперь Ирина устроила себе выходной и покрасовалась в машине в шелковом платье. Ради эффектного образа модель отказалась надевать бра. Муза дизайнера Риккардо Тиши вспомнила о друге и взяла с собой массивную коричневую сумку на цепочках от его бренда. А вот от макияжа и укладки она отказалась.
Ирина Шейк. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что Шейк засняла свое лицо крупным планом. Она решила показать свою природную красоту во всей красе.
«Нечего делать», — пошутила модель.
Поклонники восхитились тем, как она выглядит. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая классная», «Что за богиня», «Вот это кожа, глаза», «Просто шикарная», «Глаз не оторвать», «Ох, как вы выглядите! Нимфа», «Ни одной морщинки! Словно 18 лет», — прокомментировали пост подписчики.
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