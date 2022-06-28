«Ни одной морщинки! Словно 18 лет»: Ирина Шейк без макияжа сразила поклонников

Ирина Шейк является одной из самых известных моделей в мире. Она родилась в небольшом городе в Челябинской области, а потом много времени проводила у бабушки в деревне.

Однако это не помешало ей стать популярной топ-моделью и покорить мировые подиумы. Уже давно она живет в США и дружит с именитыми модельерами.