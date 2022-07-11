«Ни одного грамотного не найдешь»: Кормухина назвала двоечниками публику на концертах Лепса и Жукова

По словам Ольги Кормухиной, двоечников и троечников было всегда в разы больше. Отличников на всех никогда не хватало. Если продвигать и дальше то, что собирает стадионы, то, как отметила певица, скоро ни одного грамотного не найдешь.

Кормухина уверена, что публика на концертах Лепса и Жукова не расскажет ни одного стихотворения Пушкина и не назовет ни одной оперы Мусоргского.

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Напомним, что недавно в столице при полном аншлаге прошел концерт группы «Руки Вверх!». На нем присутствовало свыше семидесяти тысяч человек.

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