«Ни одна нормальная женщина меня не вынесет: экс-муж Гагариной отчаялся найти жену

Дмитрий Исхаков активно общается с фолловерами в соцсетях. Иногда фотограф позволяет себе дурачиться на камеру. После очередной такой выходки одна из поклонниц написала, что он никогда не найдет себе жену.

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Исхаков не стал спорить.