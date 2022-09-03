«Ни одна нормальная женщина меня не вынесет: экс-муж Гагариной отчаялся найти жену

Дмитрий Исхаков разоткровенничался с поклонниками.
Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

Дмитрий Исхаков активно общается с фолловерами в соцсетях. Иногда фотограф позволяет себе дурачиться на камеру. После очередной такой выходки одна из поклонниц написала, что он никогда не найдет себе жену. 

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Исхаков не стал спорить.

«Конечно, ни одна нормальная традиционная женщина не вынесет меня и не выдержит, это невозможно. Вообще с творческими людьми жить невыносимо, это очень тяжело», — поделился Дмитрий. 

Напомним, Исхаков и Полина Гагарина развелись в декабре 2020 года. Певица и фотограф до сих пор не раскрыли причину расставания. Сейчас знаменитости скрывают личную жизнь.

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