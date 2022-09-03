«Ни один человек не смел называть ее пупсиком!»: Штурм раскрыла главного обидчика Пугачевой

Алла Пугачева заявила на днях, что планирует «набить морду одному человеку», правда, имя раскрыть отказалась. Певица Наталья Штурм уверена, что Примадонна имела в виду известного шоумена, который незадолго до возвращения артистки в Россию посвятил ей песню «Аллусик, ты — мой пупсик».

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«Ни один человек никогда не смел называть ее пупсиком! А Гоген (Гоген Солнцев — блогер, шоумен) это сделал ради своего пиара. Я лично расцениваю это как унижение Пугачевой. Алла, думаю, считает так же. Так что, Гоген, готовься! Тебе мало не покажется!» — высказалась Штурм.

Звезда сцены подчеркнула, что готова заступиться за Примадонну и лично отвесить эпатажному блогеру пару оплеух за слова об артистке.

Источник: портал PROZVEZD.