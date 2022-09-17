Ни косички, ни челки, а вместо майки – строгое пальто: Niletto стал неузнаваемым

Данил Прытков, наиболее известный как Niletto, смог по-настоящему удивить свою публику в Интернете. Он поделился селфи из лифта, на котором оказался неузнаваемым. Дело в том, что артист кардинально сменил имидж.

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Теперь у Прыткова нет ни длинной косички, ни высокой рваной челки – певец постригся совсем коротко, кто-то даже заметил, что он стал похож на Маяковского. А вместо майки, в которой так любил подчеркивать свои накаченные бицепсы артист, и спортивной куртки у него худи и строгое пальто в клетку.