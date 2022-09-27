Ни копейки от Петренко: почему Климова подала в суд на отца своих сыновей Матвея и Корнея

У Екатерины Климовой было трое мужей, и каждому она рожала детей. От ювелира Ильи Хорошилова у нее есть дочка Елизавета, от Игоря Петренко — сыновья Матвей и Корней, от Гелы Месхи — малышка Белла.

Все отцы поддерживают своих отпрысков, оказывая им финансовую поддержку. Однако, как выяснилось, долгое время Климова ни копейки не видит от своего второго мужа Игоря Петренко. Актер не платит алименты на сыновей и задолжал крупную сумму. В итоге Екатерина была вынуждена решать дело в суде.

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