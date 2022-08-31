Ни капли не страдает по бывшему: Муцениеце в алом мини-платье и ботинках устроила пляски на сцене театра

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снялась в десятках разных кинолент. Агата прославилась благодаря сериалу «Закрытая школа». Она также не раз становилась ведущей шоу «Голос.Дети». Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Однако они развелись два года назад.
За минувшие годы Агата постройнела. Она успевает не только растить двоих детей, но и посещать светские рауты. Этим летом актриса провела отпуск на своей родине в Латвии. Но теперь она вернулась в столицу. Муцениеце накануне вернулась в театр.
Она приняла участие в спектакле «Закрой глаза». Примечательно, что на днях Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Однако актриса не показала ни капли расстройства.
На сцене Агата сменила несколько образов. На поклон она вышла в алом мини-платье и черных ботинках на толстой подошве. Артистка сделала акцент на стройные ноги. Она находилась в отличном настроении и устроила пляски на сцене. Публика осыпала ее цветами. Многие восхитились работой звезды. Муцениеце не переставала улыбаться.
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Поклонники признались, что Агата сильная личность. Многие стараются ее поддержать и желают обрести счастье в личной жизни. «Какая вы зажигалочка», «Просто бесподобная актриса»,«Сколько эмоций вы вызвали! Крутая», «Ох, что за девочка!», «Какие ножки», «Агата, ты найдешь себе принца, который будет любить и лелеять», — стали писать подписчики.