Ни капли не страдает по бывшему: Муцениеце в алом мини-платье и ботинках устроила пляски на сцене театра

За минувшие годы Агата постройнела. Она успевает не только растить двоих детей, но и посещать светские рауты. Этим летом актриса провела отпуск на своей родине в Латвии. Но теперь она вернулась в столицу. Муцениеце накануне вернулась в театр.

Она приняла участие в спектакле «Закрой глаза». Примечательно, что на днях Прилучный сыграл свадьбу с новой возлюбленной. Однако актриса не показала ни капли расстройства.