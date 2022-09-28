Ни капли макияжа, патчи под глаза: Ксения Бородина покрасовалась в остромодных брюках и джемпере

Ксения Бородина является известной телеведущей. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» помогло ей стать богатой и знаменитой. Ксения предпочитает проводить время не только с дочками Теоной и Марусей, но и подругами. После развода с Курбаном Омаровым она стала чаще появляться на вечеринках и светских раутах.
На этот раз Бородина вернулась после путешествия по Европе. Она успела пополнить гардероб обновками. Телеведущая недавно хвасталась белоснежным пальто, также она носит мини-юбки и лоферы. На этот раз Ксения решила показать, как выглядит в обычной жизни.
Она решила облачиться в остромодные брюки цвета мокрый асфальт. Телеведущая решила создать образ в стиле спорт-шик, надев майку и белые кроссовки. Но потом она также дополнила лук песочным джемпером свободного кроя. Бородина предстала без макияж с патчами под глазами. Волосы она собрала в хвост. В таком виде звезда села за руль.
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Поклонники отметили, что она выглядит очень молодо. Ксения получила множество комплиментов.
«Такой уютный образ», «Я не понимаю, как с патчами можно по улице ходить», «Очень красивая, прям девочка», «Брюки шикарные», «Патчи это модно?», «Нормальный человек так на публике не появится», — стали писать подписчики.