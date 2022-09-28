Ни капли макияжа, патчи под глаза: Ксения Бородина покрасовалась в остромодных брюках и джемпере

Она решила облачиться в остромодные брюки цвета мокрый асфальт. Телеведущая решила создать образ в стиле спорт-шик, надев майку и белые кроссовки. Но потом она также дополнила лук песочным джемпером свободного кроя. Бородина предстала без макияж с патчами под глазами. Волосы она собрала в хвост. В таком виде звезда села за руль.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»