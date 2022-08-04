«Ни капли фотошопа»: Орлова блеснула эталонной фигурой в бикини

Ольга Орлова улетела в очередной отпуск. На этот раз экс-солистка «Блестящих» отправилась в Италию.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Первым делом она поделилась с поклонниками в соцсети пляжным снимком. Звезда запечатлелась у берега моря в белоснежном купальнике.