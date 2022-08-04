«Ни капли фотошопа»: Орлова блеснула эталонной фигурой в бикини

Ольга Орлова улетела в очередной отпуск. На этот раз экс-солистка «Блестящих» отправилась в Италию.
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Первым делом она поделилась с поклонниками в соцсети пляжным снимком. Звезда запечатлелась у берега моря в белоснежном купальнике.
«Долой диеты и правильное питание. Объявляю бесплатный морафон по набору веса и прекрасного настроения. Кто со мной?» — написала Ольга.
Ольга Орлова. Фото: соцсети
Пользователи засыпали артистку комплиментами.
«Очень женственные формы»; «Какая красивая фигура! И видно, что тут ни капли фотошопа»; «Такие плавные линии, как песочные часики»; «Тебе можно есть сколько угодно, выглядишь идеально», — высказались они.