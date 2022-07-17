Нежный ангелочек с ягодками: Собчак показала своего сына за завтраком в Турции

Ксения Собчак отправилась отдыхать с сыном Платоном в Турцию. Впервые телеведущая призналась, что не хочет даже думать о работе и полностью погрузилась в релакс.

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Ведущая решила посвятить все свое время сыну и друзьям, которые составили ей компанию. Ее основные развлечения на море: купание, принятие солнечных ванн, гастрономия и баня.

Проснувшись поутру, Ксения Собчак поспешила показать публике свой завтрак с сыном Платоном, умилив подписчиков. На обнародованном снимке ее белокурый наследник трогательно накладывал себе в тарелочку чернику. Фолловеры тут сравнили его с маленьким ангелочком.