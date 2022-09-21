Нежно склонила голову на плечо: Брутян без макияжа отметилась в самолете с Прилучным (фото)

Зепюр Брутян является актрисой армянского происхождения. Она снималась в сериале «В клетке». тогда Зепюр познакомилась с Павлом Прилучным. На тот момент он еще был женат на Агате Муцениеце, но у них уже были напряженные отношения, а потом они развелись. По словам звезды «Мажора», спустя два года он встретил Брутян и сделал ей предложение буквально сразу.
Летом влюбленные сыграли пышную свадьбу. А недавно Прилучный приехал в Сочи на фестиваль «Новый сезон». Он впервые предстал на красной дорожке с молодой женой. Супруги несколько раз появились на публике. Брутян предпочитала красоваться в платьях.
А вот 21 сентября Павел выложил видео из самолета. Она заснял не только себя, но и супругу. Сначала актер не стал говорить, куда они направляются. Однако Брутян поделилась фото с ним. Она была без макияжа и в лимонном джемпере. Непослушные кудри она предпочла убрать с лица. Актриса призналась, что они возвращаются в Москву.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Брутян с нежностью склонила голову на плечо к мужу. Поклонники отметили, что без косметики она выглядит моложе. Многие осыпали пару комплиментами.
Напомним, что супруги живут вместе в новом доме. Павел мечтает, чтобы избранница подарила ему детей. Хотя от первого брака у него есть сын Тимофей и дочка Мия. Он часто забирает детей к себе домой на выходные.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды