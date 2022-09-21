Нежно склонила голову на плечо: Брутян без макияжа отметилась в самолете с Прилучным (фото)

А вот 21 сентября Павел выложил видео из самолета. Она заснял не только себя, но и супругу. Сначала актер не стал говорить, куда они направляются. Однако Брутян поделилась фото с ним. Она была без макияжа и в лимонном джемпере. Непослушные кудри она предпочла убрать с лица. Актриса призналась, что они возвращаются в Москву.

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