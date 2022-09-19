Нежно обнял: Зепюр Брутян в черном платье с разрезом и на шпильках щегольнула с Павлом Прилучным в Сочи

В Сочи на фестивале «Новый сезон» Павел покрасовался на красной дорожке с женой, которая облачилась в мини-платье из атласа. Актер пытался прикрыть разрезы на ее наряде. А вот вечером они снова появились на публике.

На этот раз Брутян уже позировала в черном платье с корсетом и смелым разрезом. Прилучный целовал ее руку и обнимал за талию.

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