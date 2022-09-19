Нежно обнял: Зепюр Брутян в черном платье с разрезом и на шпильках щегольнула с Павлом Прилучным в Сочи

Павел Прилучный уже много лет строит карьеру в кино. В его копилке десятки ярких ролей. Зрители часто вспоминают его работу в «Закрытой школе» и сериале «На игре». Артист был в браке с коллегой Агатой Муцениеце, которая родила двоих детей. Но они развелись в 2020 голу, что для многих фанатов стало неожиданностью.
В этом году Прилучный еще больше всех удивил, когда внезапно сыграл пышную свадьбу с новой возлюбленной Зепюр Брутян. Их роман развивался очень стремительно. Актер сделал ей предложение весной и уже спустя месяц они расписались в ЗАГСе, а потом даже обвенчались. На днях пара впервые вышла в свет.
В Сочи на фестивале «Новый сезон» Павел покрасовался на красной дорожке с женой, которая облачилась в мини-платье из атласа. Актер пытался прикрыть разрезы на ее наряде. А вот вечером они снова появились на публике.
На этот раз Брутян уже позировала в черном платье с корсетом и смелым разрезом. Прилучный целовал ее руку и обнимал за талию.
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Даже папарацци не могли сдержать умиления, когда наблюдали за супругами. Отметим, что артист приехал на фестиваль, чтобы представить фильм «Союз спасения» и нового «Мажора». Брутян решила его поддержать. Многие поклонники восхитились элегантной парой. Многие отмечают, что жена Прилучного очень миниатюрная.