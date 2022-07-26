Нежная зефирка: ждущая двойню беременная Юлия Ефременкова предстала на гендер-пати в пудровом платье из органзы

Экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова готовится узнать, малыши какого пола родятся у нее и Мондезира.
Юлия Ефременкова

Юлия Ефременкова. Фото: соцсети

В этот вторник, 26 июля, экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», беременная Юлия Ефременкова раскроет главную тайну последних шести месяцев.

Будущая мама узнает, кого же она ждет — мальчиков или девочек. В этот вторник проходит роскошное гендер-пати, на которое Юлия Ефременкова и Мондезир пригласили своих друзей по проекту «Дом-2».

Организацию вечеринки пара доверила профессионалам — ивент-агентству, специализирующемуся на создании праздничной и неповторимой атмосферы. Переживала Юлия Ефременкова только по поводу того, чтобы погода не испортила торжество и не пошел дождь.

Беременная Юлия Ефременкова на вечеринке предстала с красиво уложенными локонами и в платье пудрового оттенка из органзы. Выглядела будущая мама как нежная зефирка.

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Напомним, на днях Юлия Ефременкова и Мондезир раскрыли еще одну тайну. Они рассказали, что ждут двойню. Пара узнала об этом еще в первые недели беременности.

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