Нежная зефирка: ждущая двойню беременная Юлия Ефременкова предстала на гендер-пати в пудровом платье из органзы

В этот вторник, 26 июля, экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2», беременная Юлия Ефременкова раскроет главную тайну последних шести месяцев.

Будущая мама узнает, кого же она ждет — мальчиков или девочек. В этот вторник проходит роскошное гендер-пати, на которое Юлия Ефременкова и Мондезир пригласили своих друзей по проекту «Дом-2».

Организацию вечеринки пара доверила профессионалам — ивент-агентству, специализирующемуся на создании праздничной и неповторимой атмосферы. Переживала Юлия Ефременкова только по поводу того, чтобы погода не испортила торжество и не пошел дождь.

Беременная Юлия Ефременкова на вечеринке предстала с красиво уложенными локонами и в платье пудрового оттенка из органзы. Выглядела будущая мама как нежная зефирка.