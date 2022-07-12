Нежная блондинка: к кому могла приревновать Меган Маркл принца Гарри

Недавно инсайдеры сообщили о скандале в доме принца Гарри и Меган Маркл. Герцогиня Сассекская обнаружила в телефоне мужа подозрительные сообщения от женщины и заподозрила его в измене, устроив истерику.

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Некоторые источники подозревают, что Меган Маркл могла приревновать принца Гарри к его бывшей невесте — очаровательной блондинке Челси Дэйви. Они встречались семь лет, и внук Елизаветы II даже был помолвлен с ней.

Поддерживают они отношения до сих пор. Ее любят во дворце и приглашают на мероприятия, что неизменно злит Меган Маркл, тем более принц Гарри даже не пытается скрыть от жены своего расположения к бывшей возлюбленной.

Отметим, что Челси Дэйви не только хороша собой, но к тому же имеет многомиллионное состояние и бизнес в Зимбабве.

Источник: «Экспресс газета».

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