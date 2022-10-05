Неженатые Андреасян и Моряк объявили, что ждут ребенка: «Бьются два сердца»

Режиссер Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк сообщили поклонникам, что ждут совместного малыша. Для артистки это будет первый наследник, для ее возлюбленного — уже третий.

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В первом браке с Аленой Андреасян у него появилось на свет двое мальчиков.

«Со мной приключилось чудо — во мне бьется два сердца!» — написала в личном блоге Моряк.

«Писать какие-то сложные вещи смысла нет! Уверен, что малыш выбрал хороших родителей, и мы его не подведем! С папиным умом и маминой красотой ничего не страшно! Чувствую себя счастливым! Спасибо, любимая», — сообщил Сарик Андреасян.