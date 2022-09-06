«Незаконно вынесенное решение»: Разин объяснил, почему подал в суд на сына Шатунова

Близкие Юрия Шатунова практически не сомневались, что Андрей Разин и после смерти музыканта будет продолжать судебные тяжбы за авторское право на песни «Ласкового мая». И поскольку после кончины музыканта в имущественные права вступают его близкие родственники – жена, сын и дочь – то правовые споры продолжатся с ними.

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5 сентября стало известно, что Андрей Разин все-таки затеял новый суд за хиты коллектива, теперь уже с его родственниками, об этом журналистам издания «Аргументы и факты» рассказал адвокат Шатуновых Сергей Васильев. И в этот же день Андрей Разин поздравил сына Юрия Шатунова с 16-летием, пригласив его к сближению.

Этим поступком Андрей Разин спровоцировал волну хейта против себя, поэтому решил оправдаться.

«Якобы я сужусь с семьей Юры. Я никогда с ним не судился. Тем более с его семьей. Единственное, что я оспариваю — это незаконно вынесенное решение, которое вынесла судья с нарушением всех конституционных прав и федерального законодательства России. Причем здесь семья?» — написал в соцсетях Разин.

То есть не судится, но судится? А как вы поняли Андрея Разина?