«Незабываемый вечер»: Эйвазов раскрыл планы Нетребко на ближайшие дни

Недавно Анна Нетребко сорвала шквал оваций после выступления в Вероне. Оперная дива вышла на сцену в постановке «Аида», где ей рукоплескали 14 тысяч зрителей. Уезжать из солнечной Италии Нетребко не спешит.
Накануне стало известно, что она выступит в Форте-деи-Марми, на эксклюзивном гала-вечере BIG ART FESTIVAL. Об этом сообщил ее муж Юсиф Эйвазов.
«Благодарим за гостеприимство Андреа и Веронику Бочелли - для нас снова откроет свои двери прекрасная частная вилла, в роскошном саду которой состоится музыкальное событие мирового уровня, незабываемый вечер с Анной Нетребко, наполненный лучшими произведениями, которые мы исполним только для вас!» - написал Эйвазов в своей соцсети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее Анна Нетребко заявила, что продает свою квартиру в Вене. Артистка решила приобрести дом побольше.