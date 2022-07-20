«Незабываемый вечер»: Эйвазов раскрыл планы Нетребко на ближайшие дни

Недавно Анна Нетребко сорвала шквал оваций после выступления в Вероне. Оперная дива вышла на сцену в постановке «Аида», где ей рукоплескали 14 тысяч зрителей. Уезжать из солнечной Италии Нетребко не спешит.

Накануне стало известно, что она выступит в Форте-деи-Марми, на эксклюзивном гала-вечере BIG ART FESTIVAL. Об этом сообщил ее муж Юсиф Эйвазов.