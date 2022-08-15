«Незабываемо»: Лиза Арзамасова подловила, как ее сын от Ильи Авербуха делает первые самостоятельные шаги

Сыну актрисы Лизы Арзамасовой и прославленного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха Леве в минувшее воскресенье, 14 августа, исполнился годик.
Свой день рождения малыш провел в компании мамы, папы и бабушки на Борисовских прудах в Москве, где проходил Международный фестиваль фейерверков.
Лиза Арзамасова в телеграм-канале поделилась видео, которым запечатлела несколько мгновений и финал воскресного дня.
«Вот так закончился вчерашний день. Незабываемо», - подписала видео Лиза Арзамасова.
В кадр попали и первые шаги маленького Левы. Малыш передвигался по зрительской части стадиона, придерживаясь за кресла. Затем все увидели фрагмент небольшого пикника. День завершился невероятной красоты закатом и потрясающим фейерверком.
«В честь вашего дня рождения такое небо красивое», - трогательно обратилась к маленькому сыну Лиза Арзамасова.