«Незабываемо»: Лиза Арзамасова подловила, как ее сын от Ильи Авербуха делает первые самостоятельные шаги

Сыну актрисы Лизы Арзамасовой и прославленного фигуриста и продюсера Ильи Авербуха Леве в минувшее воскресенье, 14 августа, исполнился годик.

Свой день рождения малыш провел в компании мамы, папы и бабушки на Борисовских прудах в Москве, где проходил Международный фестиваль фейерверков.

Лиза Арзамасова в телеграм-канале поделилась видео, которым запечатлела несколько мгновений и финал воскресного дня.