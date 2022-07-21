«Невозможно испугать»: Прилучный привел дочку Муцениеце на съемки и прокатил на дорогом автомобиле

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Он прославился, когда снялся в сериале «Закрытая школа». А потом ему еще больше славы принесла роль в картине «Мажор».

Однако его сердце много лет было занято, так как артист был в браке с Агатой Муцениеце. Несмотря на появление детей, они развелись в 2020 году.