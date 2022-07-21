«Невозможно испугать»: Прилучный привел дочку Муцениеце на съемки и прокатил на дорогом автомобиле

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров. Он прославился, когда снялся в сериале «Закрытая школа». А потом ему еще больше славы принесла роль в картине «Мажор».
Однако его сердце много лет было занято, так как артист был в браке с Агатой Муцениеце. Несмотря на появление детей, они развелись в 2020 году.
Накануне дочка Мия и сын Тимофея были с мамой. Агата купила новый дом и уже обустраивает его. А вот 21 июля к себе на работу привез младшую наследницу Прилучный. Он недавно вернулся из Армении, где отдохнул с новой возлюбленной Зепюр Брутян.
Павел запечатлелся с дочкой. Он был в образе, но суровый вид отца нисколько не смутил девочку. А вот сына рядом с ним не было по неизвестным причинам. Актер с радостью провел время с наследницей.
«Мия приехала ко мне на площадку. А папа в образе. Но мою дочь невозможно испугать», — написал он.
Павел Прилучный с дочкой. Фото: соцсети звезды
Потом они отправились на прогулку. Павел успел соскучиться на дочке. Он решил прокатить ее на дорогом автомобиле.
Мия разместилась в удобном кресле. Салон был выполнен в карамельном цвете с кожаными сидениями. Актер не скрывает, что не жалеет ничего для детей.
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Поклонники восхитились тем, какой Павел заботливый отец. Многие также отметили, что дочка растет копией мамы.
«Как классно», «Детям всегда интересно побывать на работе», «Повезло Мие! Папа просто суперзвезда», «Как это круто», «Она просто мини-Агата», «Как это трогательно», — прокомментировали пост подписчики.