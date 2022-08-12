Невезучий везунчик: как Ревва оказался дважды брошенным отцом и втянутым в скандал

Один из самых богатых шоуменов России в последнее время мелькает исключительно в скандальных хрониках, при этом сам артист предпочитает не ввязываться в споры о себе.

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Недавно стало известно, что от Реввы дважды отказался отец. Первый раз, когда ему было всего полтора года. Он ушел из семьи и практически забыл про своих детей. Впрочем, родитель артиста утверждает, что это его бывшая жена запрещала встречаться с наследниками. Потом он наладил контакт и с Александром и его братом, но перестал с комиком общаться, когда тот стал популярным.

«Голова у него вскружилась. Зарплаты сумасшедшие», — сказал Владимир Николаевич.

Сейчас упорно обсуждается тема, что Александр Ревва покинул страну: якобы улетел в Испанию.