Невестку и внучку обожает? Руденко показал на редком фото 62-летнюю мать, жену и единственную дочь

Анатолий Руденко вместе с Еленой Дудиной воспитывает дочку Милену. Еще до знакомства с будущей женой, актер прославился своими громкими романами с первыми красавицами. Среди его амурных побед отношения с Дарьей Поверенновой и Татьяной Арнтгольц. Правда, от обеих красавиц Анатолий Руденко ушел, встретив ту единственную и неповторимую.
В браке у актера появилась единственная дочка Милена, которая стала отрадой для бабушки. Мама Анатолия — Любовь Руденко — именитая актриса, заслуженная артистка России. Не удивительно, что сын пошел по ее стопам. В своей невестке и внучке Любовь Николаевна души не чает.
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Сам Анатолий в интервью как-то признался, что долго шел к тому, чтобы осознать — он готов к семье и детям. Так, к примеру, поняв, что Татьяна Арнтгольц мечтает о замужестве, он сделал все для того, чтобы возлюбленная в нем разочаровалась.
Руденко просто был не готов к серьезным отношениям. Но все поменялось, когда он встретил Елену Дудину. На тот момент Анатолий еще состоял в отношениях с Дарьей Поверенновой. Однако бросил возлюбленную, с которой прожил в гражданском браке четыре года ради чувств к новой пассии.
Анатолий Руденко с мамой Любовью, женой Еленой и дочкой Миленой. Фото: личный архив
«Солнышко наше, совсем взрослая девочка уже! Дай тебе Бог всего самого лучшего!» — писала о своей внучке мама Анатолия Руденко.
Кстати, не так давно актер признался, что узнал, кто его настоящий отец. Анатолий дал понять, что готов общаться с биологическим родителем. Однако тот не собирается знакомиться с вновь приобретенным сыном.
«Меня огорошили, мама сказала, что да, ты уже взрослый, не могу не открыть тебе эту тайну. Но я люблю своего отца, который меня вырастил, который для меня всегда был папа. Для меня это мой отец и другого для меня нет», — уточнил Руденко в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.