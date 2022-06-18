Невестка Орбакайте в модной куртке и сливочных брюках отметилась в Ташкенте с внуком Пугачевой

Никита Пресняков уже давно строит карьеру на сцене. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и уже давно выступает со своей рок-группой.
Также артист обрел свою любовь. Он состоит в браке с моделью Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара иногда выходит в свет. Они любят веселиться с друзьями.
Этим летом Никита свозил жену в США. Они провели время в Майами, где смогли позагорать и покупаться. Алена делилась красочными кадрами. Она взяла с собой множество нарядов. Также супруги несколько дней провели в Нью-Йорке, где посетили клубы, кино и рестораны.
А вот накануне пара отправилась домой. Они оказались в Узбекистане. Во время пересадки Пресняков решил пройтись по Ташкенту. Невестка Орбакайте отметилась в сливочных брюках и модной укороченной куртке. Она смогла попробовать свежие арбузы, а также другие ягоды, овощи и фрукты.
Алена Преснякова. Фото: соцсети звезды
«После каникул летели через Ташкент, решили потратить время с умом и все посмотреть! Красивый и чистый город, приятные люди!» – поделился Никита.
«Время зря не теряли», – добавила Алена.
Поклонники восхитились парой. Многие отметили, что каждый раз восхищаются их путешествиями. «Как классно», «Быстро вы вернулись», «Ну роскошно», «Ох, такой контраст! Вчера Нью-Йорк, а сегодня Ташкент», «Какая милашка», «Вы классные такие и отдыхаете всегда шикарно», — стали писать подписчики.
Никита Пресняков. Фото: соцсети звезды