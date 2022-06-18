Невестка Орбакайте в модной куртке и сливочных брюках отметилась в Ташкенте с внуком Пугачевой

Никита Пресняков уже давно строит карьеру на сцене. Он пошел по стопам своей мамы Кристины Орбакайте и уже давно выступает со своей рок-группой.

Также артист обрел свою любовь. Он состоит в браке с моделью Аленой Красновой, которая была его соседкой по даче. Пара иногда выходит в свет. Они любят веселиться с друзьями.