Невестка Орбакайте в мини-платье на запах небесно-голубого цвета повеселилась с подругами

На этот раз Краснова смогла провести вечер с подругами. Для девичника она выбрала не привычный корсет и брюки. Модель щегольнула в атласном мини-платье на запах.

Наряд небесно-голубого цвета подчеркнул ее стройные ноги. Она дополнила элегантный образ черной сумочкой. Невестка Орбакайте успела также погулять и сделать фото на память. Она веселилась весь вечер.