Невестка Королевой засветила мощный тыл на прогулке в Санкт-Петербурге

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип несколько лет назад познакомился с танцовщицей из провинции Мелиссой Фокс. Как только звездный наследник представил свою избранницу родителям, она решила сменить род деятельности и отказаться от сценического псевдонима. Теперь Анна Валынкина занимается искусством макияжа и успела получить сертификат курсов «Останкино».

Накануне пара приехала в Санкт-Петербург. По признанию Анны, в этом городе она впервые. На прогулке девушка отметилась в кроп-топе и коротких шортах, блеснув своими формами. Подписчики не упустили возможности оценить снимок.