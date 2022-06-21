Невеста звезды Х Factor Тома Манна умерла в день свадьбы

Английский музыкант, звезда шоу Х Factor Том Манн поделился скорбной новостью в соцсетях. Убитый горем вокалист рассказал поклонникам о смерти своей возлюбленной.

Девушка скоропостижно скончалась в тот день, когда Том Манн мечтал отвести ее к алтарю. Невеста Тома Манна умерла в день их свадьбы.

«Я не могу поверить, что пишу эти слова, но моя дорогая Дэни — мой лучший друг, все для меня и даже больше, любовь всей моей жизни — скончалась ранним субботним утром. То, что должно было стать самым счастливым днем в нашей жизни, закончилось необратимым разбитым сердцем.

Я чувствую себя так, словно выплакал целый океан слез. Мы так и не добрались до алтаря, не произнесли наши клятвы, не станцевали наш первый танец, но я знаю, ты знаешь, что ты была всем моим миром и лучшим, что когда-либо случалось со мной, Даниэль», — написал Том Манн.

28-летний музыкант добавил, что в знак любви и верности будет носить обручальное кольцо до конца своих дней.

Год назад Дэни подарила Тому Манну сына Боуи.