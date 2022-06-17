Невеста – в платье-рыбке с акцентом на талии: Евгения Тарасова и Федор Климов сыграли свадьбу

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию 27-летняя Евгения Тарасова и 31-летний Федор Климов сыграли свадьбу. Фотографиями из ЗАГСа спортсмены поделились в соцсетях.

Пара выбрала традиционные наряды. Он — костюм с бабочкой, она — белое платье-рыбку в пол с открытыми плечами и подчеркнутой талией.

«По-моему, не нужно слов!» — написала в своем аккаунте Евгения Тарасова.

И действительно, по фото все понятно: молодые влюблены друг в друга безмерно и счастливы, что у них начинается новый этап жизни.

Напомним, Тарасова выступает в паре с Владимиром Морозовым. Вместе они завоевали серебро на Олимпиаде в Пхенчхане в командных соревнованиях и на Играх в Пекине — в личных. Кроме того, спортсмены стали двукратными чемпионами Европы.