Невеста не из звезд: единственный сын Рыбина и Сенчуковой женился

Сегодня в семье Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой праздник — их единственный сын Василий сыграл свадьбу. Избранницей звездного наследника стала девушка по имени Дарья.
Сам Василий пока не объявил о важном событии, а вот его невеста поделилась с фолловерами в соцсети радостной новостью.
Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Василий Рыбин с невестой Дарьей. Фото: соцсети
Напомним, Рыбин-младший знаком со своей возлюбленной с детского сада. Сначала Василий и Дарья просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. Проверив свои отношения временем, пара решила пожениться.
Звездные родители души не чают в новоиспеченной невестке. В интервью они не раз отмечали, что довольны выбором сына.