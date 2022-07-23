Невеста не из звезд: единственный сын Рыбина и Сенчуковой женился

Напомним, Рыбин-младший знаком со своей возлюбленной с детского сада. Сначала Василий и Дарья просто дружили, а в 14-летнем возрасте начали встречаться. Проверив свои отношения временем, пара решила пожениться.

Звездные родители души не чают в новоиспеченной невестке. В интервью они не раз отмечали, что довольны выбором сына.