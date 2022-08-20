Невероятное везение: Глоба назвал знаки зодиака, которых ждет удача с 21 августа

Павел Глоба рассказал, что с 21 августа жизнь двух знаков зодиака перевернется с ног на голову. Они будут буквально купаться в везении, легко решат все проблемы и получат то, что давно хотели.

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Особенно в конце августа повезет Стрельцам. Для них начнется белая полоса как в личной жизни, так и в финансовых вопросах. По словам Глобы, представители этого знака наконец смогут отдохнуть и заняться своим здоровьем.