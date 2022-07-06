«Невероятно!»: Михалкова засветила все прелести, забыв про белье

Юлия Михалкова порадовала фанатов кадрами новой фотосессии. В своем телеграм-канале она опубликовала короткий ролик со съемок.
На новых фотографиях актриса будет красоваться в модной косухе и белом топе, под который не было нижнего белья. Образ она дополнила трендовыми джинсами и сапогами. При этом позировала Юлия в том числе и на кровати с белоснежным бельем.
«Красотка! Хороша! Вы прекрасны, невероятно!» - писали пользователи Сети.
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Напомним, популярность Михалковой принесло шоу «Уральские пельмени». Его актриса покинула в 2019 году. По слухам, звезду не устраивали гонорары.