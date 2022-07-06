«Невероятно!»: Михалкова засветила все прелести, забыв про белье

Актриса устроила новую фотосессию.
Юлия Михалкова

Юлия Михалкова. Фото: соцсети

Юлия Михалкова порадовала фанатов кадрами новой фотосессии. В своем телеграм-канале она опубликовала короткий ролик со съемок.

На новых фотографиях актриса будет красоваться в модной косухе и белом топе, под который не было нижнего белья. Образ она дополнила трендовыми джинсами и сапогами. При этом позировала Юлия в том числе и на кровати с белоснежным бельем.

«Красотка! Хороша! Вы прекрасны, невероятно!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, популярность Михалковой принесло шоу «Уральские пельмени». Его актриса покинула в 2019 году. По слухам, звезду не устраивали гонорары.  

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