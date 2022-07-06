«Невероятно!»: Михалкова засветила все прелести, забыв про белье

«Красотка! Хороша! Вы прекрасны, невероятно!» - писали пользователи Сети.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, популярность Михалковой принесло шоу «Уральские пельмени». Его актриса покинула в 2019 году. По слухам, звезду не устраивали гонорары.