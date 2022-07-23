Неузнаваемый Алексей Серебряков впервые вывел в свет своего младшего приемного сына

Вернувшийся из Канады актер Алексей Серебряков появился на премьере сериала «Наследие», состоявшейся накануне в Москве. Он сыграл одну из главных ролей в картине. На мероприятии его едва можно было узнать – актер спрятался за темными очками, отрастил усы и заметно постарел, рассказывает «Комсомольская правда».

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Рядом с Серебряковым оказался его младший приемный сын Данила. Это первый выход молодого человека с отцом в свет. Актер с женой усыновили его много лет назад, Данила стал вторым ребенком из детского дома, нашедшим родителей в лице Серебрякова и его жены Марии.