Неузнаваемая: необработанные снимки Пугачевой в Латвии вызвали оторопь у россиян (фото)

В зал, как сообщают латвийские СМИ, певицы вошли, когда расселись все зрители. Алла Пугачева старалась выглядеть неприметно: примерила неожиданно длинное платье, покрыв голову капюшоном. При этом народная артистка была без макияжа.

Фото Аллы Пугачевой без обработки, которые сделали очевидцы и выложили в Сеть, немало удивили пользователей, ведь на них жена Максима Галкина выглядела просто неузнаваемой. Фолловеры раскритиковали Примадонну за асимметричность лица и пухлые губы.