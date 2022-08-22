Неузнаваемая: необработанные снимки Пугачевой в Латвии вызвали оторопь у россиян (фото)

Звезда пришла на кинопоказ в сопровождении Лаймы Вайкуле.
Алла Пугачева с детьми.

Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле ведут активную светскую жизнь в Риге. Приятельницы появились на премьере фильма Кирилла Серебренникова «Жена Чайковского».

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В зал, как сообщают латвийские СМИ, певицы вошли, когда расселись все зрители. Алла Пугачева старалась выглядеть неприметно: примерила неожиданно длинное платье, покрыв голову капюшоном. При этом народная артистка была без макияжа.

Фото Аллы Пугачевой без обработки, которые сделали очевидцы и выложили в Сеть, немало удивили пользователей, ведь на них жена Максима Галкина выглядела просто неузнаваемой. Фолловеры раскритиковали Примадонну за асимметричность лица и пухлые губы.

Алла Пугачева. Фото: соцсети

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