Неужели Пугачева не боится? Жанна Бадоева рассказала, кто навел на нее ужас в Израиле

Ведущая Первого канала, самая известная телепутешественница Жанна Бадоева побывала в Израиле, где уже четыре с лишним месяца живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой.
Жанна Бадоева призналась, что в целом осталась довольна Израилем и городом Тель-Авивом, где круглые сутки кипит жизнь.
Лишь одна досадная деталь испортила Жанне Бадоевой впечатление от поездки. Оказывается, в Израиле водятся огромные летающие тараканы.
«Из минусов: с кофе, скузи, все же проблемы и тараканы огромные, с усами, и самое страшное — они летают! После встречи с таким купила успокаивающие капли, но мне сказали, что в апреле-мае их нет! Поэтому следующий мой приезд готовлю на эти даты», — поделилась в микроблоге Жанна Бадоева.
Жанна Бадоева в Тель-Авиве. Фото: соцсети
Интересно, что ни Алла Пугачева, ни Максим Галкин за месяцы жизни в Израиле ни разу не озвучили минусы этой страны. Возможно, звездная пара их просто не замечает.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».