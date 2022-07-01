Неужели Пугачева не боится? Жанна Бадоева рассказала, кто навел на нее ужас в Израиле

Ведущая Первого канала, самая известная телепутешественница Жанна Бадоева побывала в Израиле, где уже четыре с лишним месяца живут Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой.

Жанна Бадоева призналась, что в целом осталась довольна Израилем и городом Тель-Авивом, где круглые сутки кипит жизнь.

Лишь одна досадная деталь испортила Жанне Бадоевой впечатление от поездки. Оказывается, в Израиле водятся огромные летающие тараканы.