«Неужели подстригся? Волосы дыбом!»: Малахов вышел на связь от стоматолога, козырнув новым имиджем

Андрей Малахов после отпуска в родных Апатитах вышел на связь с поклонниками прямо из стоматологической клиники. Шоумен, как выяснилось, решил похвастаться результатом отбеливания зубов. Надо признать, что улыбка у ведущего программы «Прямой эфир» просто идеальная. Да и сам Малахов, судя по всему, остался доволен процедурой, раз не постеснялся опубликовать фото со стоматологом.

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При этом поклонники обратили внимание ни столько на белозубую улыбку Андрея, сколько на его новый имидж. Шоумен постригся, укоротив свои «вьюны» на голове. При этом волосы телеведущего успели отрасти до состояния заметного ежика.