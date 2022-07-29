«Неужели ничего нельзя сделать?»: Гребенщикова ужаснула своим опаршивевшим видом

44-летняя актриса Алиса Гребенщикова (дочь музыканта Бориса Гребенщикова) обнародовала в личном блоге фото без прикрас. Звезда не стала делать макияж и накладывать фильтры на фото, выставив кадр такой, какая есть.

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Алису Гребенщикову не испугало, что ее лицо в этот момент выглядело не лучшим образом - было покрыто прыщами и имело неровный рельеф.

«Неужели ничего нельзя сделать? А как же косметологи?», «Зачем? Ну вы ведь женщина. Есть тональные средства в конце концов», «Молодец! Настоящая! А прыщи пройдут!», «Ого, мне бы такое отсутствие комплексов», - отреагировали пользователи Сети.