«Неужели мои?»: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала на одном фото двух сыновей от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна растит двух сыновей. Трехлетнего сына Богдана она родила от отношений с Ильей Яббаровым, а грудничок Святослав появился на свет в браке Алены Рапунцель с Ильей Семиным.
Сейчас с отцом второго сына Алена готовится развестись. В микроблоге она призналась, что единственная ее любовь сейчас - это дети.
Рапунцель поделилась редким фото, на котором предстала сразу с двумя наследниками. Святослава она развернула спиной к камере, не желая пока показывать его лицо.
«Иногда смотрю на этих мальчишек и думаю: «Неужели мои?!» Еще несколько лет назад я и подумать не могла, что буду дважды мамой двух таких маленьких богатырей. Каждая мамочка меня поймет, что жизнь с появлением деток делится на «до» и «после». Мне казалось, что я знаю о любви все, но когда появился Бодя, то я поняла, что до него вообще ничего о ней не знала. А с появлением Святика эта любовь во мне умножилась вдвое», - поделилась эмоциями Алена Рапунцель под фото.
Алена Рапунцель с сыновьями. Фото: соцсети
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