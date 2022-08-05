«Неужели мои?»: Алена Рапунцель из «Дома-2» показала на одном фото двух сыновей от разных мужчин

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель одна растит двух сыновей. Трехлетнего сына Богдана она родила от отношений с Ильей Яббаровым, а грудничок Святослав появился на свет в браке Алены Рапунцель с Ильей Семиным.

Сейчас с отцом второго сына Алена готовится развестись. В микроблоге она призналась, что единственная ее любовь сейчас - это дети.

Рапунцель поделилась редким фото, на котором предстала сразу с двумя наследниками. Святослава она развернула спиной к камере, не желая пока показывать его лицо.